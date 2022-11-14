Міністри закордонних справ країн Євросоюзу сьогодні засідають у Брюсселі [ Редагувати ]
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу сьогодні засідають у Брюсселі. Обговорюють деокупацію Херсона, і яким чином ЄС може й надалі підтримувати Україну. Про подробиці засідання і допомогу, яку готують - розкаже Олена Абрамович.
На це засідання міністри закордонних справ з усіх куточків Євросоюзу зʼїжджаються з хорошим настроєм. Новини та відео з Херсону підняли дух не лише їм, а і їхнім виборцям - мільйонам європейців, які ще раз переконалися, що їхні зусилля із допомоги Україні варті того.
Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:
Що таке "звільнення" в останні дні ми побачили завдяки відео з Херсону. Ми по-новому зрозуміли значення слова "визволення". Це коли ми бачили, як радіють люди, як матері обіймають своїх синів, як люди після дев'яти місяців жахливої окупації знову змогли дихати вільно. Це насправді і є "визволення".
Німецька міністр закордонних справ наголосила, що ситуація з Херсоном дає відповідь на запитання, чи варто звільняти усі окуповані українські території. Варто, бо люди там не живуть, а виживають. Тим часом міністри з країн Балтії закликали постачати Україні більше зброї й швидше. Бо саме від цього залежить, коли закінчиться війна.
Урмас Рейнсалу, Міністр закордонних справ Естонії:
Війна триває вже дев'ять місяців і все ще не завершилася перемогою України. А це означає, що ми, західна спільнота, ще не зробили достатньо. По-перше, військова допомога. Якщо порівняти загальну європейську підтримку та підтримку США - ми бачимо, що можна було б зробити набагато більше. По-друге, санкції. Росія заробила велетенські прибутки за рахунок вищих цін на нафту й газ. Ми маємо негайно придумати новий пакет санкцій, щоб дати їм новий розмах.
Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви:
Ми досі чекаємо на 9-й санкційний пакет. Дехто каже, що уже нема на що їх накладати. Що усе, на що ЄС міг накласти санкції - уже в списках. Я ж хочу розвіяти цю неправду, Литва запропонувала низку позицій уже кілька тижнів тому і ми досі чекаємо на відповідь від інституцій.
Верховний представник ЄС з питань безпеки Жозеп Боррель, тим часом на запитання про 9-й санкційний пакет відповів - "не сьогодні". Натомість зараз країни ЄС домовляються про старт тренувальної військової місії - вишкіл 15 тисяч мобілізованих українців на території Євросоюзу.
Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань безпеки та закордонних справ:
Ми рекордно швидко ухвалили рішення про запуск цієї місії й вона почне працювати уже за кілька тижнів. Це буде в Польщі, і багато країн хочуть також взяти участь у цій тренувальній місії. Ми також обговоримо обсяги нашої військової допомоги, яка більша, ніж йдеться у деяких новинах. Тож озвучити коректні цифри - важливо.
Важливо і продовжувати надавати Україні військову і фінансову допомогу, наголосив Жозеп Боррель. На питання деяких журналістів, чи не час говорити про перемирʼя, відповів - це має вирішувати лише Україна. Справа Брюсселя - підтримувати її у всьому, зокрема, і фінансово. Тож міністри також обговорять запропоновану Єврокомісією програму макрофінансової допомоги на наступний рік. Згідно з нею, Київ отримуватиме щомісяця півтора мільярда євро безвідсоткової позики. На зарплати бюджетникам, пенсії та реформи.
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