Понад сорок патрульних зі сходу заступили на службу на заході України. У місті Дубні, на Рівненщині, розпочав роботу зведений підрозділ патрульної поліції. Спочатку інспектори патрулюватимуть райцентр та дві прилеглі міжнародні траси. А згодом охоплять весь район, де мешкає майже 170 тисяч людей.

Рівненщина стала пілотною областю, де вперше в Україні реалізовуватиметься проєкт об'єднаної патрульної поліції. У планах - втілити його на всій території держави.

За кермом - Павло Андрухів з Рівного. На пасажирському сидінні - Вадим Цибенко з Лисичанська.

Тут люди їздять дуже повільно. Ну наче, знаєте, ніхто нікуди не поспішає, немає таких, що летять там під сто кілометрів на годину.

Вони вперше разом патрулюють місто Дубно.

Будемо ділитися досвідом один з одним. Місця концентрації ДТП, наприклад, будем підказувати. Так само, де можливо в більшості є порушення на автодорозі або в місті.

Вадим у патрульній поліції - від початку її створення. Він був в лавах перших інспекторів у Луганській області. Коли почалася війна, з колегами допомагав мирним жителям.

Вадим Цибенко, інспектор патрульної поліції:

Забезпечення безпеки громадян, для евакуювання там, доставлення гуманітарної допомоги там: кому там їжу. Ну взагалі - це була в основному їжа, продукти, вода. Звісно, страшно мені здається будь-якій людині, котра не звикла до цього. Там чути, відчувати якісь прильоти.

Коли місто окупували - підрозділ Вадима перебазувався до Дніпра. А нещодавно інспектор переїхав у районний центр на південному заході Рівненщини. Донедавна у Дубно патрульної поліції не було. Тепер тут відкрили новий підрозділ, у якому й служитиме Вадим.

У цьому зведеному підрозділі нестимуть службу сорок два поліцейських із Луганської та Донецької областей.

Ігор Клименко, голова Національної поліції України:

Це ті люди, які виводили та вивозили наших людей похилого віку, хворих з території Маріуполя, з території Сєвєродонецька, з території Лисичанська. Це ті люди, які втратили на сьогоднішній день не тільки своє житло, але й місце роботи, я маю на увазі територіально.

Особовий склад підрозділу обслуговуватиме територію райцентру та забезпечуватиме безпеку руху на двох загальнодержавних трасах міжнародного значення. А це майже 130 кілометрів.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України:

Суть на разі полягає у запуску відділу організації саме по місті Дубно, тобто ми говоримо про те, що патрульна поліція взяла місто Дубно під обслуговування. Це однозначно збільшення кількості екіпажів, збільшення і підвищення якості реагування на виклики.

Під новий підрозділ патрульної поліції місцева влада виділила приміщення. Тут колись був медзаклад, але ще торік він переїхав. За кілька місяців будівлю відремонтували та оснастили усім необхідним. На цій поліцейській станції нестимуть службу шістдесят два патрульних.

Андрій Ліснічук, заступник начальника Управління патрульної поліції у Рівненській області:

Другим етапом буде передання усіх викликів в Дубенському районі на управління патрульної поліції. Це пілотний проєкт. Вперше в Україні. Він паралельно ще буде впроваджуватися в інших областях.

Поки працівники зі сходу знайомляться із ввіреною їм територією. Екіпажі для патрулювання формують спільно з місцевими полісменами. І ті, й інші твердять, що спрацюються. Адже мають спільну мету - служити та захищати. Ніна Жмайло поки виходитиме на чергування за тисячі кілометрів від рідного Маріуполя.

Ніна Жмайло, інспекторка патрульної поліції:

Ми любили своє місце, ми патрулювали своє місто до останнього, скільки могли і допомагали людям. Звісно, ми хочемо повернутися. Яким би воно не було на час нашого повернення - ми всі хочемо додому дуже, а жити під окупацією ми не хотіли.

А ще у всіх поліцейських одне спільне бажання - перемога України, щоб усі міста - звільнили і за порядком там стежили лише українські патрульні.