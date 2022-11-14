Заява про переговори з рф: Залужний відповів генералу США [ Редагувати ]
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив про те, що Україна продовжить боротися і не прийме жодних переговорів з рф, допоки окупаційні війська все ще перебувають на її території. Про це він повідомив в Telegram.
За словами Залужного, він провів телефонні переговори з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі і подякував йому за допомогу, яку Сполучені Штати надають Україні.
Запевнив, що ми боротимемося, поки стане сил. Наша мета - звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть жодних переговорів, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна - росія має залишити всі захоплені території.
Також він додав, що поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку та першочергові потреби наших військових.
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