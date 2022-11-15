Херсонщина, навіть після звільнення обласного центру та інших населених пунктів регіону, досі залишається одним із найгарячіших напрямків фронту. Окупанти підвозять нових солдатів. Активні бойові дії тривають уздовж усієї лінії зіткнення.

Наш наступний сюжет, створений спільно з кореспондентами телестудії "БРИЗ" Міністерства оборони України, - про службу 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

На цих позиціях окупант стріляє по українських бійцях з усієї можливої зброї: від мінометів до систем залпового вогню. У небі постійно літають ворожі безпілотники.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони більше активізуються, коли починаються сутінки: вечірні, а також ранкові. Так само і в денний час вони більше займаються аеророзвідкою, моніторять наші позиції, моніторять поля, канали та залишки цих посадок, які є. Якщо вони вже якусь ціль знайшли, вони насипають, до речі, ці дерева також були скошені осколками від снарядів, бачите ці дерева - верхушки всі посічені, побиті. Є важливі посадки, стратегічно важливі місця, які вони віддали, тобто, ми їх відбили та зараз хочуть відбити їх назад. То є такі місця, де досить спекотно і жарко.

На цьому посту, де зараз розташувалися наші бійці, ще донедавна стояли російські окупанти. Пробули тут недовго, а тікали - швидко, лишивши особисті речі, зброю і тіла загиблих солдат.

Позивний "Дєд", військовослужбовець Збройних сил України:

Та в них нічого святого нема. Вони з покон віку були мокші, так вони і лишилися. В мене четверо онуків, то я знаю, що мої онуки передадуть вже своїм онукам, що то не люди.

Тож правду кажуть, що раз в сто років придурок родиться. То був Гітлер, тепер путлєр.

Наші бійці зазначають - ворог використовував проти них і фосфорні бомби! Як доказ - сліди спаленого ґрунту на полях. А поруч у селі окупанти спалили ферму. Загинуло з півсотні корів, чимало худоби втекло.

Позивний "Дєд", військовослужбовець Збройних сил України:

Свині ходять табунами свійські. Одне дике прибилося і между ними кабан ходить. Корови телят приводять, маленькі по 2-3 місяці з ними. Переживемо. Скільки ця Україна бідна пережила, то переживемо і це.

Українські воїни добре розуміють - противник зараз накопичує сили й техніку, щоби знову спробувати відібрати цю територію. Втім наші захисники теж не сидять склавши руки й завжди готові зустріти ворога.