Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав заяви міністра закордонних справ росії сергія лаврова щодо роботи американських лабораторій в Україні "абсолютним сміттям".

Виступаючи на форумі з питань охорони здоров’я у рамках саміта G20, Трюдо закликав лідерів і дипломатів краще працювати з фактами. Це сталося після того, як лавров вчергове згадав про "таємні американські біолабораторії", які нібито працюють на території України.

"Канада стала однією з найбільш рішучих країн, які на саміті G20 в Індонезії наполягали на тому, аби лідери "Великої двадцятки" осудили Росію за погіршення інфляції та глобальної безпеки в результаті її війни в Україні", - зазначають експерти видання.