Замбія вимагає від росії пояснень, як її громадянин загинув на війні в Україні. 23-річний африканський студент перебував у колонії у Твері і невідомо коли саме і за яких умов приєднався до російських військ. Із подробицями цієї історії - наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

Це перший випадок загибелі іноземця на боці російського війська, про який стало публічно відомо. Йдеться про 23-річного студента із Замбії Лемехані Ньїренду. До Москви хлопець приїхав за замбійською урядовою програмою - навчатися проєктуванню атомних установок в інженерно-фізичному інституті. Це звичайна практика для Замбії - відправляти своїх громадян на навчання до російських ВИШів. Щоправда, студентське життя Ньїренду закінчилося два роки тому. Коли його впіймали із клубним наркотиком "мефедрон". За версією слідства - він встиг зробити щонайменше три закладки, тобто залишив наркотики у схованці для безконтактного збуту. Тож останні кілька років африканець перебував за гратами у Тверській колонії, де мав відсидіти загалом 9 з половиною. В міністерстві Замбії уявлення не мали, що хлопець опинився за межами Росії та ще й прямісінько на полі бою. Тож країна вимагає відповідей.

Із заяви Міністерства закордонних справ Замбії:

У зв'язку з цим вкрай сумним розвитком подій уряд Замбії вимагає від російської влади терміново надати інформацію про обставини, за яких замбійський громадянин, який відбував тюремний термін у Москві, міг бути завербований на війну в Україні і після цього загинув.

Батько Лемехані переконаний - його сина підставили, він не наркоторговець. Мовляв, хлопець підпрацьовував у Москві кур'єром і не знав, що у посилці наркотики. А на війну сина завербували просто в колонії. Але жодних деталей, каже, не знає. У російській приватній воєнній компанії "Вагнер" навіть не приховують, що відправляють ув'язнених гарматним м'ясом на передову. А до українського полону вже потрапляв зек із Тверської колонії, завербований вагнерівцями. Родичі замбійця хочуть приїхати на опізнання тіла. Його начебто доправили до Ростова-на-Дону і звідти збираються репатріатувати на батьківщину. Ось як прокоментували загибель африканця в українському МЗС.

Із заяви речника МЗС України Олега Ніколенка:

Путін відправляє африканських громадян, ув'язнених у Росії, на війну в Україні. Колишнього студента Замбії було вбито. Ми закликаємо Африканський союз та всі африканські держави вимагати, щоб Росія перестала формувати банди з їхніх громадян. Африканці не повинні вмирати за хворі імперські амбіції Путіна.

Замбія, як ще понад 20-ть африканських країн - намагається залишатися політично нейтральною щодо війни Росії в Україні. Жодної критики на адресу Москви досі не звучало. Водночас країна підтримує Україну в ООН, зокрема проголосувала за останню резолюцію щодо притягнення Москви до відповідальності та виплати репарацій Києву. Традиційно, російський вплив у Африці значно потужніший, аніж український. Але війна в далекій Україні стає все ближчою до африканського материка. Спочатку - блокування портів ледь не спричинило масовий голод, і ось перша втрата на полі бою.