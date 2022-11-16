Обладнання в операційній надзвичайно енерговитратне, а від його роботи залежить життя пацієнта

Для них електрика рівноцінна повітрю. І блекаути - справжня катастрофа. Фукнкціонування лікарень неможливе без енергоживлення. На випадок аварійних відключень - медзаклади мають генератори. Але чи можуть ті працювати безперервно? І як економія світла загалом позначилася на роботі медиків? Дізнавалася Ірина Васюра.

Руслан вже зустрічає лікаря з посмішкою. Два тижні тому чоловіка сюди привезла швидка на термінову операцію. А коли отямився, дізнався, за яких умов її робили.

Руслан Харичко, пацієнт:

Не було свєта і робили при генераторі, це перва операція чи як там, не знаю, був шокований, велике спасіба врачам.

Саме того дня ворог поцілив по важливому об'єкту критичної інфраструктури. Дві третини Черкащини із самісінького ранку залишилося без світла, а подекуди і без води. Та зволікати із оперативним втручанням лікарі не могли.

Анна Кулик, завідувачка кардіо-ревматологічного відділення:

Чи будемо мати змогу прийняти пацієнта, шо молодий 48 років, інфаркт з елевацією, звісно ми сказали так. Ви знаєте, мабуть, після 24 лютого українці можуть здолати все, тобто ми вже готові до вирішення будь-яких питань, немає остраху.

Обладнання в операційній надзвичайно енерговитратне, а від його роботи залежить життя пацієнта, особливо, у випадках із терміновим втручанням.

Дмитро Паляничко, завідувач відділення інтервенційної радіології:

Як виявилось, можна, але такого досвіду у нас не було. Якщо не вистачає нам електричної батареї, ми маємо змогу перейти на дізєльний генератор, але бажано шоб в цей момент пацінт на столі не був, планово запустились,переключились і ми працюємо.

У цьому медзакладі чимало корпусів і відділень, на всі генераторів, звісно, не вистачить, каже директор.

Віталій Шило, директор лікарні в Черкаській обл.:

В разі виникнення такої ситуації є пріоритетні напрямки, які забезпечені живленням і які будуть працювать безперебійно, це відділення реанімації, інтенсивна терапія, перинатальний центр, відділення екстреної медичної допомоги, це ургентні операційні.

Медики запевняють, служби, які надають невідкладну допомогу, працюють навіть при відключеннях світла.