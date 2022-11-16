У російському Бєлгороді пролунали вибухи: зникло світло [ Редагувати ]
У середу вранці, 16 листопада, у російському Бєлгороді пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Внаслідок "бавовни" частина міста залишилася без світла.
Місцеві жителі розповідають, що із самого ранку над містом працює система ППО. У деяких районах спостерігаються збої зі світлом.
Громадяни вже виявили на вулиці уламки від ракет.
За деякими даними, у двір одного та приватних будинків упав розгінний блок від ЗРПК "Панцир-С1", який знаходиться на озброєнні російської армії.
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