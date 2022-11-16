У середу вранці, 16 листопада, у російському Бєлгороді пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Внаслідок "бавовни" частина міста залишилася без світла.

Місцеві жителі розповідають, що із самого ранку над містом працює система ППО. У деяких районах спостерігаються збої зі світлом.

Громадяни вже виявили на вулиці уламки від ракет.

За деякими даними, у двір одного та приватних будинків упав розгінний блок від ЗРПК "Панцир-С1", який знаходиться на озброєнні російської армії.