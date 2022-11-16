Зимова війна вигідна українцям - міністр оборони США [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що взимку значну перевагу на фронті матимуть українці.
Про це повідомляє міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі "Рамштайн-7".
"Ми надали Україні величезну кількість зимового спорядження. Росії буде складно завезти те спорядження, яке їм потрібно для активної війни взимку", - сказав Остін.
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