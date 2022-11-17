Вранці 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по одному з підприємств у Дніпрі. Внаслідок чого там спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, росіяни завдали ударів по двох районах міста.

"Є попадання в промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджено житлові будинки поряд. Попередньо, п'ятеро поранених. Серед них і 15-річна дівчинка. Усі в лікарні в стані середньої тяжкості", - розповів він.

Резніченко зазначив, що російська атака продовжується.