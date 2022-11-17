У Дніпрі внаслідок обстрілів спалахнула сильна пожежа, кількість постраждалих зросла [ Редагувати ]
Вранці 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по одному з підприємств у Дніпрі. Внаслідок чого там спалахнула сильна пожежа.
Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, росіяни завдали ударів по двох районах міста.
"Є попадання в промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджено житлові будинки поряд. Попередньо, п'ятеро поранених. Серед них і 15-річна дівчинка. Усі в лікарні в стані середньої тяжкості", - розповів він.
Резніченко зазначив, що російська атака продовжується.
по темі
Вранці 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по одному з підприємств у Дніпрі. Внаслідок чого там спалахнула сильна пожежа
Російські окупанти вночі, 14 листопада, випустили понад 60 снарядів по Нікопольському району на Дніпропетровській області
Російські військові сьогодні вдень, 7 листопада, із РСЗВ обстріляли Марганецьку громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області
Україна, ймовірно, отримає доступ до місця вибуху на південному сході Польщі
Президент США Джо Байден оскаржив заяву президента України Володимира Зеленського про те, що ракета, яка впала у Польщі, не є українським походженням