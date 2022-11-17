У цьому будинку проживали чотири родини

До шести зросла кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу Вільнянська - на Запоріжжі. Рятувальники й далі розбирають завали. Одна з ракет вгатила по житловому будинку. Будівля розбита до фундаменту. З місця трагедії - наш репортаж.

Близько третьої ночі щонайменше три потужні вибухи сколихнули Вільнянськ. Місто потрапило під ракетний обстріл рашистів. Попередньо вдарили ракетами комплексу С-300, які переробили під удари по наземних цілях. Одна з них влучила по двоповерховому житловому будинку. Він повністю зруйнований.

Ракети прилетіли до оголошення повітряної тривоги. Сховатися у людей шансів не було. Зараз на місці трагедії працюють екстрені служби. Розбирати завали та шукати під ними людей на допомогу прийшли волонтери. Максим - місцевий, але у цьому районі міста, каже, вперше.

Максим, житель Вільнянська:

Я тут не був жодного разу, даже не знав, що тут люди живуть. Я член добровольчого формування і залучений до розбору завалів.

До 12-ої години дня рятувальники витягли з-під уламків тіла чотирьох людей. Одного із загиблих вже вдалося упізнати.

Ірина, жителька Вільнянська:

Женщина и сын ее у нас работал - Максимовы Катя, Ваня. - Їхня доля відома, упізнали когось? - Чоловіка - да. Немає його. Остальных не нашли просто. Десь під завалами.

У цьому будинку проживали чотири родини, кажуть у ДСНС. Під завалами можуть залишатися щонайменше ще четверо людей. Їх пошук триває.