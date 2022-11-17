Монастир святого Габріеля у престижному районі Берліна обживають українські жінки з дітьми. Прихистити біженок у монахинських келіях вирішив власник будівлі. Але що передувало його рішенню? І чи комфортно живеться українкам? Розкаже Тетяна Логунова.

Монастир святого Габріеля у престижному берлінському районі Шарлотенбург. Майже 100 років у його стінах жили черниці католицького ордену Стейлер, яких за яскравий колір вбрання називали "рожевими сестрами". Вони ніколи не залишали стін храму і безперервно говорили з Богом. Уявіть, у келіях монастиря було намолено понад 700 тисяч годин! Нині двері теж відчиняє жінка у рожевому. І … вітається українською.

Доброго дня! - Доброго дня, Проходьте!

Вже кілька місяців у храмі нові правила. І починаються вони з ганку.

Мы с вами дошли до тех пор, куда можно было доходить прихожанам. Отсюда все было закрыто и общались монахини через такую вот систему. У них не было соприкосновения с внешним миром. Через эту витрину они передавали травы, принимали пожертвования. Но сейчас, так как это уже не монастырь, а общежитие для украинских беженцев, здесь все открыто и очень светло.

Алла Бєлікова поїхала в Німеччину з України - 25 років тому, її родина емігрувала з Кривого Рогу. Облаштувалась, зробила кар'єру в готельному бізнесі та тепер допомагає землякам, які тікають від війни. В монастирі, розповідає Алла, нині живуть 60 людей - жінки з дітьми.

Это комнаты, в которых жили монахини. У нас два этажа таких комнат, на каждом по 14 комнат. То, есть 28. Все они жилые, живут женщины с детьми. Каждая комната от 12 до 16 квадратных метров. Они все светлые, они все выходят в красивый сад.

Вид із вікна оцінила і Катерина з Харкова.

Катерина, біженка з України:

Мне тут хорошо, потому что я давно мечтала о своем саде! Небольшой замок для тебя. Точнее, он большой, довольно большое пространство.

У Берліні Катя вже пів року, в монастирі - півтора місяця. Знайти постійне житло у німецькій столиці було важче, ніж роботу.

Катерина, біженка з України:

С жильем тут очень большие проблемы. С тем, что ты даже готов платить определенную сумму денег, это невозможно. У тебя создается иллюзия, что у тебя огромный выбор недвижимости. На самом деле, ты можешь выслать 200 запросов и тебе не ответит никто.

Заселитися у монастир Катя та інші українки змогли завдяки збігу обставин. У січні черниці вирішили переїхати у Нідерланди - для вісьмох сестер, які залишилися в храмі, він був надто завеликий. Пусту будівлю Ватикан вирішив здавати і її на 50 років орендував берлінський меценат Геро фон Шеле. А Алла вмовила його відкрити двері монастиря для українців.

Алла Бєлікова:

Я предложила господину фон Шееле поселить сюда украинских женщин с детьми. Оставить идею женского ордена, женского монастыря и поселить сюда женщин с детьми, которым нужна была помощь.

Гєро фон Шеле:

Я ніколи не був в Україні, і не був ніяк пов'язаний з Україною. Але усі ми звісно знаємо, що відбувається в вашій країні. І підтримуємо українців.

Усі жінки, які живуть у монастирі, вже працюють. З роботою теж допомогла Алла. Оскільки сама знає - кращого способу інтеграції не знайти.

Алла Бєлікова:

Мы приехали с перспективой пустить корни, жить и работать. Я, конечно, понимаю, что у беженцев совсем другая ситуация, но перспектива должна быть. Время идет, уже девятый месяц, за это время можно выучить язык до определенного уровня, приобрести профессию, получить квалификацию, которая будет полезна и тебе и будущему Украины.

Коли в Німеччину почали прибувати українці, Алла заснувала посередницьку компанію, яка допомагає біженцям працевлаштуватися. Успішних історій вже сотні.

Алла Бєлікова:

Одновременно все мои гостиничные партнеры, директора отелей, стали ко мне обращаться - "Алла, пожалуйста, нам нужны кадры, нам нужны люди". То есть, это меня подтолкнули, чтобы я создала агентство по подготовке украинцев, по сопровождению на рынок труда, директора отелей.

Плани в Алли та Гєро грандіозні. Вони планують відкрити в стінах монастиря школу та дитсадок для українських дітей. Усі дозволи вже отримані та заклади почнуть працювати взимку.