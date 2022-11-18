Перекопані траси, вириті рови, замінована прикордонна територія і на додачу ще й буде височезний бетонний паркан. Рівненщина захищає адмінмежу на кордоні з Білоруссю. Побудувати стіну минулого тижня вирішили в Офісі президента. Мета - як пояснив секретар РНБО Олексій Данілов - стримати навалу біженців з росії. Коли вони почнуть масово тікати з країнок-агресорок, додав секретар РНБО.

Моя колега Сніжана Сидорук побувала на так званому "нулі" - лінії, яка розділяє Рівненську та брестську області. Там розташований єдиний міжнародний автомобільний пункт пропуску. Вона розпитала чи готові там до всіх сценаріїв?

Глибокі рови, таблички із надписами "міни". Навіть дійти до цього міжнародного автомобільного пункту пропуску на кордоні з білоруссю наледве можливо. Треба знати ще безпечні стежки, якими нас ведуть прикордонники.

Перший пост з українського боку, де колись прикордонники перевіряли документи у тих, хто в'їжджав в Україну, - обтягнутий єгозою та заставлений протитанковими їжаками та шинами. Єдина міжнародна траса, яка веде у бік білорусі, у кількох місцях перекопана вздовж та заставлена бетонними брилами. Усе для того, аби ворог не пройшов і не проїхав.

Олександр Цись, командир бригади територіальної оборони Рівненщини:

Ми вже знаходимося безпосередньо на державному кордоні, тут виконується на даний час завдання щодо посилення охорони та оборони державного кордону. На даній ділянці місцевості, тут визначені відповідно всі система позицій, рубежів, мінно-вибухові загородження, інженерні загородження.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Зараз ми знаходимося на одному з пунктів пропуску. Це Рівненщина, а позаду мене уже білорусь. Далі іти заборонено, бо тут усе заміновано.

За метрів двісті звідси нульова відмітка білорусько-українського кордону. Від неї ще стільки ж і пункт пропуску білорусів. Уже майже дев'ять місяців, відколи почалася велика війна, цей рубіж - під посиленою охороною. Кордон уздовж стіни з колючого дроту постійно патрулюють озброєні прикордонні наряди.

Антон Квятковський, начальник 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців:

Обстановка на кордоні з білоруссю спокійна. Ми постійно відстежуємо її за допомогою безпілотних літальних апаратів, за допомогою розвідки. Поруч з кордоном Рівненщини ми не бачимо ніяких скупчень. Є звичайне прикриття державного кордону збройними силами республіки білорусь.

З білоруссю Рівненщина має 218 кілометрів спільної межі. На всій її протяжності територію продовжують укріплювати.

Віталій Коваль, голова Рівненської обласної військової адміністрації:

Укріплення складається з декількох форматів саме захисних споруд. Це і протитанкові рови, і зони мінування, і насичення територій саме військовими. Сьогодні максимальне можу сказати, що тут і ЗСУ, в тому числі і ТрО. І нацгвардія, і всі складові безпекового сектору. Тому за кордон, де Рівненська область, ми спокійні.

Від північного сусіда Рівненщину відділяють переважно непрохідні ліси та болота. Там, де це необхідно, встановлюють додаткові фортифікаційні споруди.

Віталій Коваль, голова Рівненської обласної військової адміністрації:

Будем використовувати таку захисну споруду як паркан, місця визначаємо підготовчі дії. В нас сьогодні не зупиняється робота по протитанковому рову. Там, де вже закінчені протитанкові рови і є можливість встановити паркан, ми його будем встановлювати в першу чергу там.

Від цього пункту пропуску до білоруського Лунінця тридцять кілометрів. І саме там раніше фіксували концентрацію військової техніки. Але, відколи почалася війна, з того боку жодних провокацій не було, запевнили прикордонники. Лише бувало, що з білорусі поверталися українці, яких туди насильно вивезли окупанти із захоплених міст і сіл. Наземний кордон - залишається непорушним. Та й реальних загроз прориву - ані військові, ані прикордонники поки не бачать.

Антон Квятковський, начальник 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців: