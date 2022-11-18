У боях під Бахмутом загинув чемпіон України з гандболу, гравець донецького "Шахтаря" Євген Колесніченко. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

24 лютого Євген вступив до Київської тероборони, а потім воював у найгарячіших точках фронту, служив у штурмовому підрозділі.

Наприкінці жовтня у шкільному творі донька Євгена Колесніченка писала:

Я хотіла б розповісти про мого сучасного героя України. Мій герой розуміє мене та підтримує, як ніхто інший. І цей герой - мій тато. Він пішов на війну 24.02.22. Герой України зараз знаходиться на Сході. Він снайпер... Раніше, десь у четвертому класі, моїм героєм був Тарас Григорович Шевченко.

До повномасштабного вторгнення у Євгена Колесніченка була звичайна робота. Він був майстром спорту з гандболу, виступав за донецький "Шахтар". Вони з дружиною мріяли придбати будинок на колесах. Але всі мрії родини зруйнувала росія. У Євгена залишилися дружина Євгенія і троє дітей.

Євген Колесніченко з родиною