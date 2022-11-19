У 2023 році військові витрати росії зростуть на 40%. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 16 листопада 2022 року росія провела найбільшу в історії емісію боргових зобов'язань за один день, зібравши 820 млрд рублів (13,6 млрд доларів). Це важливо для росії, оскільки випуск боргових зобов'язань є ключовим механізмом для підтримки видатків на оборону, які значно збільшилися після вторгнення в Україну.

За даними британської розвідки, задекларовані витрати росії на "національну оборону" на 2023 рік заплановані на рівні приблизно 5 трлн рублів (84 млрд доларів), що більш ніж на 40% перевищує попередній бюджет на 2023 рік, оголошений у 2021 році.