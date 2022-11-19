"У рф збільшила військові витрати на 40%" - британська розвідка [ Редагувати ]
У 2023 році військові витрати росії зростуть на 40%. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, 16 листопада 2022 року росія провела найбільшу в історії емісію боргових зобов'язань за один день, зібравши 820 млрд рублів (13,6 млрд доларів). Це важливо для росії, оскільки випуск боргових зобов'язань є ключовим механізмом для підтримки видатків на оборону, які значно збільшилися після вторгнення в Україну.
За даними британської розвідки, задекларовані витрати росії на "національну оборону" на 2023 рік заплановані на рівні приблизно 5 трлн рублів (84 млрд доларів), що більш ніж на 40% перевищує попередній бюджет на 2023 рік, оголошений у 2021 році.
Випуск боргових зобов'язань обходиться дорого в періоди невизначеності. Розмір цього аукціону, швидше за все, вказує на те, що Міністерство фінансів росії оцінює поточні умови як відносно сприятливі, але очікує на все більш невизначену податково-бюджетну ситуацію наступного року.
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