ЗСУ постійно просуваються вперед у Луганській області - Гайдай [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
Українські військові постійно просуваються вперед у Луганській області, попри постійне поповнення особового складу у росіян.
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За словами Гайдая, у звільнених селах окупанти залишили той "руський мир", в якому вони звикли жити багато років.
"Макіївку росіяни досі обстрілюють", - пояснив очільник області.
Очільник області повідомив, що люди, які не хочуть звідти виїжджати, живуть у підвалах, аби зберегти собі життя. Саме тому їм регулярно підвозять гуманітарні набори та ліки.
"Серед комунікацій, що там уціліли, у кращому випадку - це колодязі", - додав Гайдай.
Попри постійне поповнення особового складу у російських окупантів, українські військові поступово рухаються вперед у Луганській області.
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