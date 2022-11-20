Щонайменше 5 людей загинули та ще 18 отримали поранення внаслідок стрілянини в нічному клубі для ЛГБТ-людей у ​​місті Колорадо-Спрінгс у ніч проти 20 листопада. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву поліції.

Поліція отримала численні повідомлення про стрілянину в Club Q незадовго до опівночі за місцевим часом (8:57 за київським часом 20 листопада), пише CNN. На повідомлення про стрілянину виїхали всі чотири патрульні підрозділи міста.

Стрільця затримали на місці пригоди майже одразу після початку стрілянини. Він госпіталізований та перебуває під вартою.

Club Q, який позиціонує себе як клуб для ЛГБТ-людей, у своїй заяві подякував своїм "героїчним клієнтам, які приборкали стрільця і ​​поклали край цьому нападу на ґрунті ненависті".

У поліції не сказали, чим закінчився напад на клуб, але зазначили, що це не було перестрілкою за участю поліцейських. Поліцейські також відмовилися коментувати ЗМІ мотиви, за якими підозрюваний міг розпочати стрілянину.