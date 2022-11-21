Бійці тероборони Рівненщини ретельно тренуються для відбиття атак з боку білорусі [ Редагувати ]
З території білорусі ворогу краще не робити ані кроку в бік України! Будь-яка спроба перетнути межу буде зупинена. І дуже боляче - попереджають наші захисники. На Рівненщині є кому захищати рідну землю і є чим - запевнили прикордонники та військові мою колегу Сніжану Сидорук. Дивіться її репортаж.
Досвідчений боєць із позивним "Гарбуз" на ходу з пікапа б'є з кулемета по умовному ворогу. У парі з побратимом швидко відстрілялися та повернулися на позиції.
Позивний "Гарбуз", боєць бригади територіальної оборони Рівненщини:
Подавлення ворожих позицій. Також прикриття наших підрозділів. Кулемет Калашникова. Калібр 7,62.
Позивний "Водій", боєць бригади територіальної оборони Рівненщини:
Бистро, якісно і швидко. То їсть відпрацювали та поїхали там з місця пригоди. Зараз війна іде дуже інтенсивна: хто бистріший, хто якісніший - той виграє війну.
Бійці тероборони Рівненщини ретельно тренуються, аби за потреби дати відсіч - уже не умовному ворогу. Відпрацьовують елементи, які можуть знадобитися в реальному бою, та готуються, що протистояння може бути виснажливим. Тож спочатку - вправи на витривалість на смузі перешкод, а далі - на влучність на вогневому рубежі.
Роман Волощук, командир військової частини:
Основний принцип прикриття один одного - бойова двійка і загальний принцип стрільба в русі для того, щоб було збите дихання, тому що умови сучасної війни, умови сучасного бою реальні такі, що завжди збите дихання і командна гра - один одного маємо прикривать.
А так тероборонівці зачищають будівлю від можливих диверсантів. На наших очах працюють добровольці. Це місцеві жителі. Бойове злагодження проходять, аби в разі потреби стати пліч-о-пліч із військовими та обороняти свій дім, каже командир. Він - професійний розвідник.
Позивний "Захар", командир роти добровольчого формування територіальної громади:
Чого я навчаю цих хлопців: тихо зайти і тихо вийти. Така їхня задача. Більшість із них - це єгеря, мисливці, ті, які знають досить досконало кожен ліс, кожну доріжку тут, яка є. І я вам скажу, що ми можемо так легко зайти до Мінська і прийти назад. Ніхто не побачить.
Рівненські тероборонівці постійно тренуються, аби бути в бойовій готовності. Регіон межує з білоруссю. Хлопці розуміють - можливу загрозу з того боку на дев'ятому місяці війни ігнорувати не варто.
Олександр Цись, командир бригади територіальної оборони Рівненщини:
Ми максимально приближуєм солдата до умов бойових дій. Солдат в першу чергу повинен чітко знати будову, володіти вправно своєю зброєю і чітко знати тактику дій у разі зустрічі противника. Ми готові виконати любе завдання і в нас є за нами, як то кажуть, наша земля, наші сім'ї.
Позивний "Ребро":
У мене дома сім'я і я знаю чим можу, тим допоможу навіть своїй сім'ї.
Від 2016 боєць на псевдо "Ребро" боронив східні рубежі України, а тепер - стоїть на захисті північних. Каже - якщо білоруси сунуться до нас із війною, це буде найбільша їхня помилка.
Позивний "Ребро", боєць бригади територіальної оборони Рівненщини:
Дуже потужна зброя, пробиває броню, бронетехніку пробиває і так само, якщо осколочно-фугасними зарядами знищує, ну піхоту знищує.
Бійці мають зброю і радянського виробництва, і ту, яку використовують підрозділи НАТО. Михайло, який ще до повномасштабної війни був лісівником, а вже дев'ятий місяць стоїть на захисті північних рубежів України, упевнено почувається з іспанським гранатометом у руках.
Михайло, боєць бригади територіальної оборони Рівненщини:
При точному попаданні танка БМП, БТР остановить. Убойна сила одиночної цілі до триста метрів, групове - до 700 метрів.
Готові бійці й до знищення повітряних цілей. Прикордонники показують, чим, зокрема, нищитимуть іранські дрони.
Крупнокаліберний кулемет калібром 12,7. Максимальний політ кулі - до семи кілометрів, убивча сила зберігається по наземних цілях - три з половиною, в повітря - 2400.
Зброї, куль та снарядів вистачить на кожного ворожого солдата, кожну машину війни - запевняють хлопці. Деякі види озброєння тримають у секреті. Лише попереджають - жоден противник звідси живим не вийде!
Короче, є в нас з чим зустрічати кацапів, я думаю то буде велика помилка, якщо вони підуть сюда.
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