Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, якщо Ізраїль погодиться постачати Україні озброєння та дозволить країнам НАТО передавати нам зброю, що вироблена ізраїльськими компаніями, це буде дуже гарною новиною для нашої країни. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Раніше Ізраїль заявив про готовність розпочати постачання озброєння Україні, якщо росія отримає іранські балістичні ракети.

Він вважає, що рф поки не отримала ракети від Ірану.

Не все так просто в самому Ірані, не все так просто взагалі на Близькому Сході.

Речник Повітряних сил також висловився з приводу заяви Ізраїлю.

Якщо країни НАТО отримають вже від Ізраїлю зелене світло на постачання Україні тої продукції, яка нам потрібна для протидії, то це буде для нас дуже хорошою новиною.

За його словами, Ізраїль має широкий спектр продукції, він є лідером на ринку зброї та технологічного озброєння.