Розвозити продукти далі - занадто ризиковано для життя

Лінія фронту на Запоріжжі незмінна вже дев'ять місяців. Вона починається на кордоні з Донеччиною та закінчується поблизу села Кам'янське. Бої та артилерійські дуелі там відбуваються щодня. Під звуки канонади у підвалах ховаються десятки людей.

Саме про них далі й піде мова. Як вони виживають і хто їм допомагає? Про це в матеріалі Сергія Вендіна.

Кам'янське нині майже у Середньовіччі. Село залишилося без води, світла, газу та зв'язку. І майже без жителів - тут залишилися зо два десятки людей. Вони мешкають у напівзруйнованих будинках. Та все частіше ворожі обстріли пересиджують у підвалах.

Вчора як давали там, господи… - Обстріли були? - Та страшне. Як дали чотири рази мені у садок. Я дивлюся - тут усе горить за хатою. Чотири прилетіло, а чотири в небі розірвалися, як шари. 87, а такого не було. Хоч куди тікай вже…

Хоч уже за мить жінка каже, що не бачить сенсу кудись їхати.

У мене є і в дочки хата, і внучки квартира, і в другої дочки хата, а куди їхать, ну кругом же війна, кругом.

На двір селяни виходять рідко. Не померти з голоду людям допомагають волонтери, які ризикуючи життям, везуть продукти. Обстріли можуть розпочатися будь-якої миті.

Станіслав Стойков, представник Київського загону ТрО №9 в Запорізькій обл.:

В селі Кам'янському досі жорсткі обстріли, тому ми оперативно передаємо допомогу до рук людей.

Прилетіло десь поряд. За мить ще один вибух. Харчі людям привозять додому. Розвозити гуманітарку допомагають військові. Вони ж обирають безпечніші маршрути для волонтерів.

Станіслав Стойков, представник Київського загону ТрО №9 в Запорізькій обл.:

Заїхати в Кам'янське можна лише у супроводі військових. Тут дуже жорсткий обстріл. Навіть ми зараз постійно на раціях, дізнаємося куди правильно їхати. Тільки що тут були обстріли, коли ми роздавали м'ясо. Потрібно тут бути дуже акуратним.

Це м'ясо! - Спасибо вам, ребята!

Розвозити продукти далі - занадто ризиковано для життя. Подбати про мирних людей пообіцяли військові.

Станіслав Стойков, представник Київського загону ТрО №9 в Запорізькій обл.: