День Гідності та Свободи відзначають сьогодні в Україні. Це цінності, за які Україна платить високу ціну. Кінець листопада в нашій історії двічі був поворотним. 18 років тому почалася Помаранчева революція. А 9 - Революція гідності.

Анна Каменєва згадала, з чого починався наш шлях до Гідності і Свободи.

Так усе починалося. 21 листопада 2013 року. Четвер. Тодішній уряд азарова відмовляється від укладання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. І, як результат, кияни збираються на Майдані Незалежності. Переважно це були журналісти та активісти. Вони вийшли на знак незгоди із рішенням кабміну.

Це не політичний рух і не політична акція. Ми прийшли сказати, що ми проти того, що відбувається. Ми хочемо в Європу.

На акцію тоді прийшло кількасот людей. І наступного дня хвиля мирних мітингів прокотилася Україною. Люди вийшли на вулиці аби сказати своє "так" європейському майбутньому. Але тодішня влада їх не почула. І ніхто навіть гадки не мав, як Євромайдан змінить країну та усіх нас.

Переломним моментом Євромайдану стала ніч на 30 листопада. Коли пролилася перша кров. Силовий розгін Беркутом мирної акції студентів. Під надуманим приводом, мовляв, ялинку треба встановити, спецпризначенці жорстоко, по-звірячому, били людей.

Вони почали набігати на мирних людей, просто біжать, б'ють. Вони як звірі просто налетіли, то всьо рознесли. Жінок, дівчат просто по землі волочили.

Беззахисні люди втікали від беркутівців до Михайлівського собору. Тоді постраждало щонайменше 80 мітингарів. І відтоді Майдан незалежності більше не пустував. Вийшли мільйони. Євромайдан переріс у справжню революцію. Революцію гідності. На площі з'явилися намети та барикади. І вимоги до влади - піти геть. 94 дні зимової революції, 94 дні протистоянь. Кривавих і жорстоких.

Люди прийшли сказати, що вони не хочуть так жити більше. Раді бога, просимо вас, перестаньте стріляти.

Тоді ж, 22 січня, загинули перші активісти. Перші герої, яких буквально за місяць буде вже сотня. Кривавий лютий, який змінив усе.

Герої "Небесної сотні" віддали свої життя за наше майбутнє і нашу свободу. І таких героїв - уже не одна сотня. Їх тисячі. Тих, хто буквально з барикад Майдану пішов в окопи на Донбас, тих, хто захищав Батьківщину усі дев'ять років, тих, хто зараз бореться за вільну Україну, ціною власного життя.