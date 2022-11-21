Окупанти, відступаючи з Херсона, замінували там чи не кожну адмінбудівлю. Будівлі СБУ буквально начинили вибухівкою. А місцеве управління поліції нашим саперам довелося й взагалі підірвати.

І попри заклики влади поки не повертатися в місто, люди все одно їдуть додому. Михайло Манилюк про особливу атмосферу на вулицях Херсона - далі.

Звільнений Херсон. Тут зараз якось особливо тепло. І не лише через те, що на дворі - плюс 15 градусів. Сюди повертаються люди, які через російську окупацію були змушені тікати з рідних домівок! Приїхати додому вони тепер можуть потягом із Києва, він ходить раз на два дні.

Дмитро Ярошенко, начальник потягу Київ-Херсон:

Дай Бог буде легше. Кожен день пустять. Може запустять Херсон-Львів. Це питання буде розглядатися. Наразі поки через день.

Втім у місті нерідко чути вибухи. Російське військо, яке відступило на лівий берег Дніпра, підступно обстрілює Херсон і навколишні села.

Вот что осталось от нашего поселка. Это сделали русские, вонючие солдаты, твари, которые вроде бы не стреляют мирное население, они розбомбили поселок за один день. Это улица возле моста Антоновского.

У багатьох херсонців та жителів сусідніх сіл - свої історії про жахи "русскава міра". Загарбники знущалися з людей, влаштовували тортури. Ольгу нишпорки ворожих спецслужб кинули у підвал! Лише через те, що жінка навіть в окупації залишилася вірною Україні.

Ольга, жителька Херсона:

Пришли утром, в семь утра. 27 человек. Положили всех на пол, собаку маленькую убили. Все забрали и по подвалам. Вот - електрошокером. Не хочу щас вспоминать, еще очень больно.

Херсон досі без опалення і світла! Воду містяни змушені набирати з калюж...

...і годинами сидіти на залізничному вокзалі, аби хоча б зарядити мобільний телефон.

Ігор, житель Херсона:

С шестого числа город без света и воды. Сюда люди приходят заправляют, чтобы хотя бы как-то виживать. - Це єдине місце, де можна зарядити телефон? - Залізничний вокзал, у центрі на площі, по кафе дають, біля фірм, які раніше давали інтернет.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Українські мобільні оператори вже надають послуги у Херсоні, який звільнено від російських військ. Мережа відновлена ще не повністю. Однак, абоненти вже можуть користуватися зв'язком.

Також у вільному Херсоні діють окремі приміщення, де є електрика, тепло, їжа та доступ до інтернету. Їх називають "Пунктами незламності".

Володимир Зеленський, президент України:

Поки налагоджується електрика в місті, люди зможуть підзарядити телефони, зігрітися, випити чаю, отримати допомогу, розгорнули там зв'язок, є "Старлінки".

Щойно рашисти захопили Херсон, українські оператори з метою безпеки заблокували картки абонентів. Тож тепер біля пунктів зв'язку - кілометрові черги. Люди просять відновити їм номери - готові стояти тут днями!

Анастасія, жителька Херсонщини:

Поблокировали нам, а теперь вот второй день стою. Три единицы, я не могу до оператора набрать.

З усієї України до Херсона їдуть вантажівки - небайдужі люди везуть гуманітарку з теплим одягом, їжею та іншими речами першої необхідності.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Херсон, який з другого березня по одинадцяте листопада був в російській окупації. Починає оживати. Тут майорять українські прапори, відновлюють роботу банки. Однак, досі є проблема із продуктами й товарами. Більшість магазинів - зачинилися.

Під час окупації рашисти забороняли власникам магазинів везти товари з підконтрольної території України. Аби містяни не голодували, доводилося торгувати продукцією ворога. При цьому чимало підприємців категорично відмовлялися приймати рублі, продавали товари тільки за гривні!

Ірина Рудьєва, жителька Херсона:

Надзвичайно високі ціни були у них. Херсон - це був один із самих дешевих регіонів України. Якщо ми купували окорочка по 60 гривень, то зараз вони 220. Люди зовсім не хотіли скуплятися за рублі. Вони все робили для того, щоб за рубли було купувати вигідніше. Але люди вперто купляли все за гривні.

Зараз у Херсоні вже відновив роботу перший продуктовий супермаркет.

Такое не увидишь даже на Новий Год, даже в самом большом магазине. Такое впечатление, как будто весь город собрался.

Ярослав Янушевич, голова Херсонської обласної військової адміністрації:

Спасибо вам большое. Мы не верим, что можемо купить. - Все буде в порядку! Це тільки перший магазин. Все відкриється, все запрацює! Через чотири дні буде ще два магазини по місту.

Також у місто приїхали новенькі карети швидкої допомоги, закуплені Міністерством охорони здоров'я.

А фахівці обленерго обіцяють уже за тиждень-півтора полагодити лінію електропередачі, що веде з Миколаївщини. Тоді Херсон частково буде зі світлом. Містяни кажуть - готові чекати скільки треба. Адже найголовніше - в них уже є!

Ольга, жителька Херсона: