Внаслідок масованих ракетних атак рашистів по енергетичній системі України практично не залишилося непошкоджених великих теплових та гідроелектростанцій. Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Минулого тижня українська енергосистема зазнала вже шостої масованої ракетної атаки - і це була найбільша атака з усіх. Близько 100 важких ракет було випущено, і цілями їх були саме об'єкти енергосистеми: переважно це підстанції "Укренерго", а також українські електростанції. Було пошкоджено 15 об'єктів "Укренерго" цього дня. Після цієї атаки у нас практично не залишилося в Україні непошкоджених теплових та гідроелектростанцій. Тобто для того, щоб ви розуміли масштаб цих атак і з чим нам доводиться працювати: практично вся теплова та гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі електростанції, зазнавала ракетних ударів.

Майже не лишилося непошкоджених вузлових підстанцій "Укренерго". Практично кожну важливу підстанцію росіяни вже атакували, деякі підстанції навіть кілька разів.

Також майже не залишилося неушкоджених вузлових підстанцій "Укренерго". Тобто практично на кожну важливу підстанцію вже щось прилітало - на деякі підстанції по декілька разів: по три, по п'ять і навіть по вісім разів, є й такі об'єкти. Масштаб руйнувань колосальний.

Голова "Укренерго" констатував, що дефіцит електроенергії залишається, тому і графіки відключень зберігаються, щоб зберігався баланс і не відбулося "колапсу" енергосистеми.

Нагадаємо, росія завдавала масованих ударів по території України 10, 11 жовтня та 15 листопада. Президент України Володимир Зеленський заявив, що майже 10 млн українців залишилися без світла. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, через російські обстріли майже половину енергетичної інфраструктури виведено з ладу.