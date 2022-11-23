В ISW оцінили готовність росії до нових ударів по критичній інфраструктурі [ Редагувати ]
російські військові значно виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, ймовірно, найближчим часом вони все ще зможуть атакувати критично важливу інфраструктуру України у великих масштабах.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що російські військові, ймовірно, мають проблеми з поповненням свого арсеналу високоточними системами озброєння.
"Виснаження високоточного ракетного арсеналу російських збройних сил, ймовірно, не дозволить їм завдавати ракетних ударів у високому темпі. ISW продовжує вважати, що російські військові не зможуть досягти своєї мети щодо ослаблення української волі до боротьби за допомогою своєї скоординованої кампанії проти української інфраструктури", - вважають експерти.
За їх оцінками, росія значно перевантажила наявні потужності своєї військової промисловості з виробництва ракет.
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