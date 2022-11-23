У НАТО розповіли в чому перевага ЗСУ над росіянами [ Редагувати ]
Збройні Сили України вміло використовують нові технології у війні. І це дає їм мати перевагу на полі бою.
Про це повідомляє очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, якого цитує CBC.
"Однією з причин того, що Збройним силам України вдалося відбити російське вторгнення, є їх вміле використання нових технологій. І ми всі стали свідками вирішальної ролі технологічних компаній, що підтримують Україну. Допомога прийшла як від власного добре розвиненого технологічного сектора України, так і від великих і дрібних міжнародних гравців", - розповів Бауер.
Він підкреслив, що технології змінять баланс в сучасних конфліктах і "світ демонструє це в режимі реального часу".
“Кілька місяців тому, коли ми згадували про такі компанії, як Microsoft чи Starlink, то на думку спадали лептопи та супутники. Тепер ми розцінюємо їх як компанії, що допомагають перемогти у війні”, - підсумував адмірал.
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