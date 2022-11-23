На Південноукраїнській АЕС аварійно зупинені всі енергоблоки [ Редагувати ]
У Миколаївській області усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС аварійно зупинені. Про це повідомив речник "Енергоатому" Леонід Олійник.
Причиною цього є руйнування електромереж.
Так. Це пов‘язано з руйнуванням мереж. Зі станцією все добре. Нема куди видавати електроенергію.
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