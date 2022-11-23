У Зеленського не вірять у готовність рф застосувати весь арсенал ракет [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Російська федерація навряд чи готова вдарити по Україні всім наявним ракетним арсеналом.
Про це повідомляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк на телемарафоні.
"Я не думаю, що вони готові використати весь ракетний арсенал. Ще певна спроможність у них є, але дві ключові складові: перша - виробничих потужностей у них немає, чіпів у них немає, вони виготовляти на місяць не можуть достатньо ракет нових зразків; друга - їм не вдається на зовнішніх ринках знайти бодай якусь кількість додаткових ракет", - зазначив він.
За його словами, росіяни ще мають можливість атакувати Україну, але вона не на надто високому рівні.
"Трохи ми потерпимо, а потім говоритимемо з ними вже в іншому форматі на полі бою", - додав він.
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