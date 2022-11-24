У Київській області більше 1000 населених пунктів без світла [ Редагувати ]
В результаті ракетної атаки на Україну, яка трапилась 23 листопада, у Київській області понад тисячу населених пунктів залишаються без світла. Про це повідомляє начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону.
Ремонтні роботи тривають.
Всю ніч працювали енергетики, ще вчора почала повертатися напруга в деякі населені пункти. На жаль, після вчорашнього обстрілу 1 125 населених пунктів залишилися без світла. Але енергетики працюють, і ми подолаємо всі наслідки.
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