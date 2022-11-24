У Кривому Розі з-під землі евакуювали понад 600 шахтарів [ Редагувати ]
У Кривому Розі завершили рятувальну операцію у знеструмлених шахтах. Про це повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram.
З-під землі евакуювали 653 гірників.
Завершено рятувальну операцію з підняття шахтарів. О 4:55 ранку вивели на поверхню останніх шахтарів - всього 653.
За словами Вілкула, рятувальна операція продовжувалася всю ніч. Також досі тривають роботи з відновлення енергопостачання міста, об'єкти критичної інфраструктури вже частково підключено.
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