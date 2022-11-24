Частина Києва без світла: шо відбувається у столиці [ Редагувати ]
У четвер зранку, 24 листопада, 25% жителів Києва залишаються без світла. Водопостачання відновлено на лівому березі, а на правому має з'явитися вже у першій половині дня.
Про це повідомляє КМВА.
Світло
Без електропостачання, в режимі аварійного відключення залишається 25% відсотків житлового фонду міста.
Транспорт
Там також розповіли, що громадський транспорт в місті працює - як підземний, так і наземний. Замість трамваїв, з метою економії електроенергії на їхні маршрути вийшли автобуси.
Вода
На лівому березі Києва водопостачання відновили. На правому березі подачу води повністю відновлять у перший половині дня. Усі аварійні бригади та комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків вчорашньої ракетної атаки на столицю.
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