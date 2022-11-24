У четвер зранку, 24 листопада, 25% жителів Києва залишаються без світла. Водопостачання відновлено на лівому березі, а на правому має з'явитися вже у першій половині дня.

Про це повідомляє КМВА.

Світло

Без електропостачання, в режимі аварійного відключення залишається 25% відсотків житлового фонду міста.

Транспорт

Там також розповіли, що громадський транспорт в місті працює - як підземний, так і наземний. Замість трамваїв, з метою економії електроенергії на їхні маршрути вийшли автобуси.

Вода