Кличко не виключає тимчасовий переїзд киян до передмістя [ Редагувати ]
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З Києва на зимовий період можуть вивезти частину людей до передмість столиці. Але про повномасштабну евакуацію не йдеться.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону.
"Якщо у когось із вас є будинок у передмісті Києва, якщо є знайомі чи друзі з будинком, де є піч, тепло, незалежне водопостачання, то було б непогано розраховувати, щоби там тимчасово побути", - зазначив мер Києва.
Водночас, Кличко виступає проти евакуації мешканців Києва, але не виключає тимчасового переселення певних категорій людей до передмістя столиці.
"У росіян ключова мета – щоб ми взяли свої валізи і кудись поїхали на Захід і залишили їм країну. Ми їм не потрібні, потрібна територія. Не дочекаються. Про евакуацію зараз не йдеться, але ми розглядаємо можливість того, що частина людей може переїхати до передмістя Києва: дитячі будинки, будинки для людей похилого віку. Назвати евакуацією це не можна, а ось тимчасовий переїзд деяких груп населення ми розглядаємо. Але зараз про це не йдеться. Але нам потрібно мати різні сценарії дій", - додав Кличко.
Нагадаємо, раніше у КМДА заявляли, що наразі ситуація у Києві контрольована, тому причин говорити про евакуацію населення немає. Втім, влада напрацьовує різні варіанти реагування у разі надзвичайних подій.
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