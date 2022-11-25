Графіки не діють: у Києві продовжуються екстрені відключення світла [ Редагувати ]
У Києві сьогодні, 25 листопада, продовжують аварійні відключення світла. Раніше опубліковані графіки поки що не працюють.
Про це повідомляє енергетична компанія Yasno.
"В Києві за вказівками НЕК Укренерго застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано.", - йдеться у повідомленні.
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