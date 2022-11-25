В Україні через масований ракетний удар росіян продовжують діяти графіки аварійних відключень світла. Але, якщо ситуація стабілізується, то українці перейдуть до планових вимкнень вже за 1-2 дні.

Про це повідомляєголова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

За його словами, найскладніший етап після останньої атаки наша енергосистема вже пройшла - всі області заживлені, енергосистема знову з’єднана з енергосистемою Євросоюзу.

"Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1-2 дні вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки", - допускає Кудрицький.