У Херсоні лунатиме сирена: у чому причина [ Редагувати ]
У п’ятницю, 25 листопада, у Херсоні може лунати сирена, оскільки фахівці будуть тестувати систему оповіщення. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
Сьогодні, 25 листопада, протягом доби у Херсоні тестуватимуть систему оповіщення населення. Це технічні сповіщення.
За його словами, надалі сирена у звільненому місті працюватиме у штатному режимі, аби повідомляти жителів Херсону про небезпеку.
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