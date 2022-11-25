У п’ятницю, 25 листопада, у Херсоні може лунати сирена, оскільки фахівці будуть тестувати систему оповіщення. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

Сьогодні, 25 листопада, протягом доби у Херсоні тестуватимуть систему оповіщення населення. Це технічні сповіщення.

За його словами, надалі сирена у звільненому місті працюватиме у штатному режимі, аби повідомляти жителів Херсону про небезпеку.