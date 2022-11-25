Станом на п'ятницю, 25 листопада, у Києві розгорнули понад 400 пунктів обігріву. Про це повідомляє КМДА.

Подробиці:

На всіх локаціях є світло, також частина їх з інтернетом.

Пункти працюють щодня.

Більшість із них обладнано у школах та інших установах соціальної сфери міста.

Якщо у вашому будинку немає електропостачання більше доби, ви зможете прийти до пункту обігріву, щоб підзарядити гаджети чи ліхтарики, випити чаю, дізнатися інформацію, де знаходяться бювети, де відкриті магазини та аптеки.

Крім того, зазначається, що влада працює над тим, щоб у кожному пункті функціонував інтернет.