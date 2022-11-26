В Інституті вивчення війни(ISW) повідомили про те, що, ймовірно, ворог почав частіше проводити обміни військовополоненими, щоб угамувати хвилю невдоволення в інформаційному просторі.

Інститут вважає, що російське міністерство оборони, ймовірно, збільшило частоту обмінів військовополоненими, щоб пом'якшити невдоволення в інформаційному просторі через попередні невдачі у переговорах щодо повернення російських військовополонених.

ISW зазначає, що російські та українські джерела повідомили про три обміни полоненими за період із 23 по 25 листопада. Так, 23 листопада обміняли 35 російських полонених на 35 українських полонених, 24 листопада сторони обмінялися 50 військовополоненими, а 25 листопада пройшов обмін у форматі 9 на 9.

Аналітики інституту вважають, що частота обмінів військовополоненими за останні кілька днів сама по собі є переломним моментом, оскільки в останні місяці російське міністерство оборони було помітно стриманим у проведенні таких обмінів і критикувало явну неповагу до своїх військовополонених.