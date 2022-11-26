Мрії про перемогу - у мультфільмі. У Києві волонтери створюють анімаційну роботу про виживання в окупованому Маріуполі. Кожен епізод заснований на реальних подіях, які пережила жителька міста на ім'я Наталія. Вона вела щоденник. І тепер її записи стали основою сценарію. Перші епізоди серії вже доступні глядачам.

Нескінченні вибухи, бомбардування, крики людей... Картинка, притаманна для більшості бойовиків. Але ця робота - не про вигаданих супергероїв. Вона про реальне. Герої в ній - ті, чиї долі покалічила війна.

Ксенія Драгонюк - авторка волонтерського проєкту:

Вона описувала свій побут, вона описувала все, що бачила - ціни в магазинах, те, як вони виживали, те, як вони топили сніг для того, щоб була вода, щоб вижити, щоб було що пити.

Ксенія розповідає про щоденник жительки Маріуполя, якій вдалося вижити серед руїн понівеченого міста. Там - мінімум емоційного окрасу, самі лише факти. Цей записник і став фундаментом сценарію анімаційної роботи. У волонтерів вийшов серіал про окупацію Маріуполя очима однієї жінки.

Ксенія Драгонюк - авторка волонтерського проєкту:

За рахунок того, що ми це заілюстрували, тому що у кожної події є свої ілюстрації, ми це заанімували, тобто всі анімаціїї рухаються, ми додали туди музику за допомогою саме серіалу, те, що ми це перетворили в серіал, воно стало одним єдиним цілим.

Режисери монтажу, ілюстратори, звукорежисери… Над мультфільмом працюють 20-ро волонтерів. Робота ще триває. Автори мультфільму зізнаються - це надзвичайно кропіткий творчий процес, ідеї народжуються одна за одною.

Андрій Колесник – волонтер:

С иллюстратором, мы изначально искали человека, который поможет накинуть на каждую серию, на каждый день дневника каких-то 10-15 иллюстраций. У нас сейчас по 40-50 иллюстраций на каждую серию, и вот следующие серии вот мы сейчас дорисовываем, уже планируется по 80, то есть он из обычных скетчев превратился в иллюстрации, в анимационный сериал.

Загалом автори планують випустити 23 серії. Короткі, від трьох до п'яти хвилин. Переконані - цього достатньо, щоби відчути глибокі переживання авторки щоденника.

Ксенія Драгонюк - авторка волонтерського проєкту:

Це випадково, ми запустилися і вирішили прорахувати, якщо кожної п'ятниці виходить одна серія, коли вийде остання і ми дивимося - це 24 лютого, ми думаємо, боже, це просто якась магія цифр і подій. Все складається так як воно необхідно. І 24 числа ми плануємо це все обʼєднати в одну стрічку, тобто це буде такий повнометражнйи анімаційний фільм.

Волонтери зізнаються, головна мета мульт-серіалу - поширити правдиву інформацію про трагічну історію Маріуполя у максимально доступній формі. Аби кожен глядач спробував, який біль живе у серцях тисяч маріупольців, що втратили рідний дім, близьких людей. Яким поки що нема куди повертатися.