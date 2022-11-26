Волонтери та небайдужі буковинці згуртувалися і вирішили самі організувати центр підтримки для тих, хто нині без світла та тепла.

Європейська комісія готує для України партію техніки, необхідну для забезпечення країни електрикою. Зокрема, там будуть 200 середніх трансформаторів і десятки важких генераторів. Допомога надходитиме і з інших країн...

Наразі без світла в кожній області України залишаються до 400 тисяч людей. Гуртуються і не падають духом. Центр сили українців створили небайдужі на Буковині. Там люди зможуть підзарядити свої гаджети, поки вдома немає електроенергії, облаштували прихисток і буржуйками. Розташуватися у такому теплопункті зможуть до 400 людей. Докладніше - Ольга Лучек.

У квартирі Михайла Васильовича нині ані світла, ані тепла. Свічками та сірниками запасся, але ж і це не вихід, у разі повного блекауту.

Михайло, житель Чернівців:

Так накупляли якісь свічки, якісь лампи, я ж виріс у селі, це панство вже тут народилося, а я сам з Франкіської області, недалеко від Коломиї, з гір, гуцул, і у нас при радянській владі не було ні світла, нічого не було, в школу ходив малим при тих каганцях.

Волонтери та небайдужі буковинці згуртувалися і вирішили самі організувати центр підтримки для тих, хто нині без світла та тепла. Вперше за день тут вип'є чаю і Михайло Васильович.

Волонтери тут встановили генератор. Тож у цьому облаштованому теплопункті можна зарядити телефони та повербанки. Привезли сюди і буржуйку. Тож тут можна буде ще й приготувати їжу.

Роман Панівський, волонтер:

На горі у нас стоїть генератор, це дякуючи нашим колегам з Англії, які надають нам допомогу і цей генератор якраз ми запустили, тут є світло, дякуючи цьому генератору, але це лише світло, а тепла немає. Тому хочемо поставити такі буржуйки, налаштувати, запустити їх, дрова у нас є заготовлені.

Володимир Дорош, волонтер:

Це сотні людей, до 400 людей спокійно можуть прийти і знайти прихисток у нас в бомбосховищі облаштованому волонтерським штабом і бути в дуже комфортних умовах.

Юрій виготовляє буржуйки воїнам на фронт, привіз одну з них і до теплопункту, її планують поставити біля бомбосховища.

Юрій, волонтер:

Купляємо метал на металобазах, його розрізають на смуги, вже своїми руками заварюємо, на них можна приготувати досить велику кількість їжі чи води закип'ятити, вони маленькі, всіх потреб з обігріву не перекривають, але такі мінімальні базові потреби з допомогою них можна вирішувати.

Цей прихисток є пунктом обігріву та водночас і укриттям. І поки наші енергетики роблять усе можливе, аби стабілізувати ситуацію, тут при черговій атаці росіян, люди зможуть перечекати у безпеці, теплі та із зв'язком.

Біда українців лише більше згуртовує. І хоч у наших оселях немає світла, воно є в наших серцях.