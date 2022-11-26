Колись нас хотіли знищити голодом, тепер - темрявою та холодом - Зеленський (відео) [ Редагувати ]
Російські загарбники будуть відповідати за історичний злочин Голодомору 1932-1933 років та нинішні воєнні злочини. Про це заявив президент Володимир Зеленський, який вшанував пам'ять українців, які загинули під час Голодомору.
Українці пройшли через дуже страшні речі. І попри все зберегли здатність не підкорюватися та свою волелюбність. Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом.
Нас не зламати.
Наш вогонь не згасне.
Ми знову переможемо смерть.
У ХХ столітті українці тричі пережили масовий голод: у 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 роках. Наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років, влаштований сталінським режимом, саме його називають геноцидом українського народу.
Щороку Україна вшановує пам'ять загиблих під час Голодомору в останню суботу листопада. Цього року трагедії виповнилося 90 років.
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