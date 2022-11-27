Росіяни планують нові теракти проти об’єктів енергетики - Арахамія [ Редагувати ]
Наступний тиждень може видатися важким, адже рашисти готують нову хвилю ракетних атак проти енергетичних об'єктів в Україні. Про це попереджає голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Наступний тиждень може бути дуже важким. Росіяни планують нові теракти проти об’єктів енергетики.
Екстрені служби й органи влади опрацьовують різні сценарії. Проведено багато тренувань, відпрацьовані дії енергетиків і критичної інфраструктури, кожен знає, що має робити.
Ми готуємося. Готуються військові.
Політик закликав кожного додатково подбати про себе та свої родини:
- зробити запас води,
- їжі тривалого зберігання,
- зарядити телефони та павербанки,
- дізнатися, де найближчий "Пункт незламності", де можна зігрітися, поїсти, зарядити телефон та вийти в інтернет.
На спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua розміщено мапу таких пунктів.
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) попереджають, що найближчим часом російські окупанти здійснять нову масштабну атаку проти критичної інфраструктури України.
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