Наступний тиждень може видатися важким, адже рашисти готують нову хвилю ракетних атак проти енергетичних об'єктів в Україні. Про це попереджає голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Наступний тиждень може бути дуже важким. Росіяни планують нові теракти проти об’єктів енергетики. Екстрені служби й органи влади опрацьовують різні сценарії. Проведено багато тренувань, відпрацьовані дії енергетиків і критичної інфраструктури, кожен знає, що має робити. Ми готуємося. Готуються військові.

Політик закликав кожного додатково подбати про себе та свої родини:

зробити запас води,

їжі тривалого зберігання,

зарядити телефони та павербанки,

дізнатися, де найближчий "Пункт незламності", де можна зігрітися, поїсти, зарядити телефон та вийти в інтернет.

На спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua розміщено мапу таких пунктів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) попереджають, що найближчим часом російські окупанти здійснять нову масштабну атаку проти критичної інфраструктури України.