На стрімінговому сервісі Disney+ відбулася прем'єра "різдвяного" спецвипуску "Вартових Галактики" (Guardians of the Galaxy). Епізод став фіналом четвертої фази кіновсесвіту Marvel, яка почалася у липні 2021 року з фільму "Чорна вдова".

Режисером і сценаристом спецвипуску став Джеймс Ганн, який поставив усі попередні частини "Вартових Галактики". До своїх ролей повернулися Кріс Пратт, Дейв Батіста, Карен Гіллан, Пом Клементьєв, Він Дізель, Бредлі Купер та інші, а в камео знявся актор Кевін Бейкон.

За сюжетом Вартові Галактики вирушають на Землю, щоб знайти ідеальний різдвяний подарунок для свого лідера Пітера Квіла (Зоряний дицар).

П'ята фаза кіновсесвіту Marvel стартує 17 лютого 2023 року, її відкриє фільм Пейтона Ріда "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" (Ant-Man and The Wasp: Quantumania).

Фінальна третя стрічка про Вартових Галактики вийде на екрани 5 травня 2023 року.