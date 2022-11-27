"У більшості регіонів діють лише стабілізаційні графіки відключень" - Зеленський [ Редагувати ]
У неділю, 27 листопада, президент України Володимир Зеленський, заявив, що у більшості областей України вже діють лише стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Про це він сказав під час відеозвернення.
Після масованого удару терористів минулої середи день за днем відновлювали генерацію та постачання електрики. Станом на сьогодні у більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки відключень. Ситуація енергетиками контролюється.
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