У Києві очікують сильний снігопад [ Редагувати ]
У вівторок, 29 листопада, у Києві, очікується сильний снігопад. За прогнозами опади йтимуть вночі та весь день. Про це повідомляєтьмы у Telegram КМДА.
У мерії зазначили, що усі 525 одиниць техніки перебувають на постійному чергуванні. Кількість задіяного транспорту залежатиме від інтенсивності опадів. Водіїв закликають не виїжджати під час снігопадів на авто, щоби не створювати пробок.
Також шляховики не рекомендують паркувати автомобілі по обидва боки вулиць та доріг, щоб не заважати проїзду спецтехніки та автомобілів екстрених служб.
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