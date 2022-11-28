У Берліні стартувала зустріч міністрів юстиції країн великої сімки [ Редагувати ]
Воєнні злочини не можуть залишатися безкарними. Це лейтмотив зустрічі міністрів юстиції країн великої сімки, яка сьогодні ввечері стартує в Берліні. Чому цей міністерський саміт вже назвали історичним, про що говоритимуть і хто представлятиме Україну. Тетяна Логунова розкаже більше.
Міністри закордонних справ, фінансів, сільського господарства та енергетики - у форматі "великої сімки" збиралися і не раз. А от міністри юстиції - ще ні. Чому - незрозуміло. Найімовірніше, не було потреби. Тож цю, берлінську зустріч, її господар - керівник німецького Мін'юсту Марко Бушманн - уже назвав історичною. На своїй сторінці в соцмережах він детально розповів, навіщо запросив колег.
Ми будемо говорити передусім про жахливі воєнні злочини, які скоюють на території України, і які ми хочемо розслідувати й притягти винних до відповідальності.
У Берліні країни "групи семи" планують домовитися про більш ефективну координацію зусиль у розслідуванні воєнних злочинів росії в Україні. Про обмін інформацією між країнами, які проводять власні розслідування, про зведення в єдину базу десятків тисяч свідчень і про перспективи передачі справ у суди. Як в українські національні, так і в міжнародні - такі як Міжнародний Кримінальний Суд у Гаазі. Напевне обговорять і українську пропозицію - створити Спеціальний трибунал для переслідування керівництва росії за злочин агресії. Позицію Києва в Берліні представлятимуть міністр юстиції Денис Малюська та генпрокурор Андрій Костін. Окрім них, до міністрів "сімки" доєднаються єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс та головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.
Міжнародне кримінальне право базується на потужній обіцянці. А саме, воєнні злочини не можуть залишатися безкарними, незалежно від того, де вони сталися, і від того, хто їх скоїв. Дотримуватися цієї обіцянки - наш обов'язок.
Власне, офіційно зустріч стартує сьогодні. Її учасники вже прибули до Берліна і проводять перші переговори за вечерею. Ну а офіційна частина - відбудеться завтра. І не у міністерстві юстиції, яке розташоване буквально за кількасот метрів, а тут - у міністерстві закордонних справ Німеччини. Можливо, тому, що у цьому відомстві є більше умов для проведення подібних міжнародних зустрічей.
До речі, на цьому тижні у Берліні можуть зібратися і міністри закордонних справ "групи семи". Принаймні, головна дипломатка Німеччини Анналена Бербок запросила колег. Щоб обговорити, як "сімка" може допомогти Україні, відновлювати енергетичну інфраструктуру.
по темі
Він вимагає від кремля звільнити українських політв'язнів. З активістом, який і нині не пропускає жодної акції на підтримку України, поспілкувалася Тетяна Логунова.
За підсумками "двадцятки" часто не бувало конкретних рішень - лише розпливчасте комюніке. Але зараз, впевнений мій співрозмовник, час для конкретики.
Скільки українців можуть приїхати до Німеччини взимку, якщо росія не припинить нищити енергетичну інфраструктуру нашої країни? Тетяна Логунова розкаже.
На це засідання міністри закордонних справ з усіх куточків Євросоюзу зʼїжджаються з хорошим настроєм. Новини та відео з Херсону підняли дух не лише їм, а і їхнім виборцям.
На них Республіканці розраховували на яскраву перемогу, яка надасть їм контроль над обома палатами Конгресу. Однак поки можуть радіти лише незначній перевазі у палаті представників.