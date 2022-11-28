Воєнні злочини не можуть залишатися безкарними. Це лейтмотив зустрічі міністрів юстиції країн великої сімки, яка сьогодні ввечері стартує в Берліні. Чому цей міністерський саміт вже назвали історичним, про що говоритимуть і хто представлятиме Україну. Тетяна Логунова розкаже більше.

Міністри закордонних справ, фінансів, сільського господарства та енергетики - у форматі "великої сімки" збиралися і не раз. А от міністри юстиції - ще ні. Чому - незрозуміло. Найімовірніше, не було потреби. Тож цю, берлінську зустріч, її господар - керівник німецького Мін'юсту Марко Бушманн - уже назвав історичною. На своїй сторінці в соцмережах він детально розповів, навіщо запросив колег.

Ми будемо говорити передусім про жахливі воєнні злочини, які скоюють на території України, і які ми хочемо розслідувати й притягти винних до відповідальності.

У Берліні країни "групи семи" планують домовитися про більш ефективну координацію зусиль у розслідуванні воєнних злочинів росії в Україні. Про обмін інформацією між країнами, які проводять власні розслідування, про зведення в єдину базу десятків тисяч свідчень і про перспективи передачі справ у суди. Як в українські національні, так і в міжнародні - такі як Міжнародний Кримінальний Суд у Гаазі. Напевне обговорять і українську пропозицію - створити Спеціальний трибунал для переслідування керівництва росії за злочин агресії. Позицію Києва в Берліні представлятимуть міністр юстиції Денис Малюська та генпрокурор Андрій Костін. Окрім них, до міністрів "сімки" доєднаються єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс та головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

Міжнародне кримінальне право базується на потужній обіцянці. А саме, воєнні злочини не можуть залишатися безкарними, незалежно від того, де вони сталися, і від того, хто їх скоїв. Дотримуватися цієї обіцянки - наш обов'язок.

Власне, офіційно зустріч стартує сьогодні. Її учасники вже прибули до Берліна і проводять перші переговори за вечерею. Ну а офіційна частина - відбудеться завтра. І не у міністерстві юстиції, яке розташоване буквально за кількасот метрів, а тут - у міністерстві закордонних справ Німеччини. Можливо, тому, що у цьому відомстві є більше умов для проведення подібних міжнародних зустрічей.

До речі, на цьому тижні у Берліні можуть зібратися і міністри закордонних справ "групи семи". Принаймні, головна дипломатка Німеччини Анналена Бербок запросила колег. Щоб обговорити, як "сімка" може допомогти Україні, відновлювати енергетичну інфраструктуру.