Макей помер. Лукашенку приготуватися? Міністр закордонних справ Білорусі раптово пішов з життя у 64 роки. Офіційні ЗМІ причиною смерті чиновника називають інфаркт. Однак оглядачі сумніваються, що загартованого КДБіста, який ніколи не скаржився на здоров'я, могла скосити хвороба.

Чому смерть Макея називають попередженням лукашенку? І які ще версії розглядають - розповість Ольга Жидецька.

Володимир Макей, міністр закордонних справ Білорусі:

Знаете, если уж быть казненным, не знаю, не помню, кто это уже сказал, то лучше быть казненныйм за верность, чем за предательство.

Такі слова нині покійний міністр закордонних справ Білорусі виголосив у квітні на засіданні Радбезу ООН. Раптова смерть Володимира Макея справді виглядає підозрілою. Офіційно, чиновник помер через інфаркт, яким злегковажив. Та як було насправді, зважаючи на непрості розклади у білоруській політиці?

Тарас Загородній, політолог:

Макей розглядався одним зі спадкоємців лукашенка. Макей був прихильником саме багатовекторності Білорусі. Він не хотів поглинання росією. Макей підтримував стосунки із західними країнами, в тому числі через свою посаду. Я не вірю в такі випадковості, я не вірю, що людина, яка ніколи не жалілася на здоров'я, так раптом померла.

Версій, кому міг заважати обережний міністр, є чимало. За однією з них, у лукашенка вже давно придивлялися заміну Макею. Хоча той завжди був вірним соратником диктатора. Спочатку першим помічником, потім головою адміністрації, і з 2012-го - очільником МЗС.

Павло Латушко, опозиційний білоруський політик:

Практически на протяжении 10 лет Макей являлся первым помошником лукашенко. Это в народе говорят - просто денщик. Человек, который 24 часа в сутки 7 дней в неделю имеет доступ к телу. Он получает прямые указания, он может зайти в его кабинет практически в любое время, выезжает в резиденцию с докладами, получает часто поручения личного характера, Макей знал слишком много.

Британське видання The Daily Mirror відзначає, що його загадкова смерть настала одразу після нібито секретного обговорення мирного плану для України з посланцем Папи Римського. Дипломат, колишній підлеглий Макея, і нині один із лідерів білоруської опозиції Павло Латушко, каже - інфаркт дуже підозрілим чином завадив міністру поїхати до Варшави. Мовляв, російські спецслужби й раніше провокували ситуації, в яких контакти Мінська і Польщі зривалися.

Павло Латушко, опозиційний білоруський політик:

За этим всем стоит российский след. Макей собирался ехать в Польшу. Тогда, когда лаврову было указано на дверь. Лаврова не ждали в Варшаве. Он не приедет на саммит министров иностранных дел ОБСЄ.

Ну і ще одна версія, яку жваво обговорюють - смерть Макея могла бути прямою погрозою лукашенку від кремля.

Тарас Загородній, політолог:

Я більше схиляюся, що це послання ФСБ. Я думаю, що це посилення тиску на Білорусь, щоби Білорусь вступала у війну проти України. Тобто росіяни показують, що можуть дістати будь-кого. Ну і ходили затяті чутки, що і самого лукашенка можуть прибрати.

Лукашенко і справді від самого початку повномасштабного російського вторгнення усіляко намагався уникнути прямого втягнення у війну. Хоча надав росіянам свої військові бази, та допоміг з постачанням і озброєнням.

Юрій Губаревич, білоруський опозиційний політик:

Лукашенко пытается балансировать между собственными страхами, с одной стороны обусловленными давлением кремля и тем коротким поводком, на котором его держит владимир путин. С другой стороны возможными сценариями в самой Беларуси. Нежелание беларусов стать жертвами чужой войны может подвигнуть людей к новым протестам, и лукашено это прекрсно понимает.

Та якщо раніше лукашенко здебільшого миролюбно закликав Київ до перемов, то нині дедалі агресивніше транслює наративи москви. Як от на нещодавньому засіданні ОДКБ.

олександр лукашенко, президент Білорусі (1994-2020рр.):

Если они не хотят гибели, при том в огромном количестве людей. Надо остановиться, надо это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины.

При цьому доля самопроголошеного білоруського президента, вважають політологи, безрадісна. І вирок в Гаазі за співучасть у злочинах кремля проти України може стати для нього найпозитивнішим сценарієм. Одним із варіантів розвитку подій аналітики називають знищення Лукашенка росіянами, щоби взяти під контроль білоруські війська.

Тарас Загородній, політолог:

Його приб'ють. Ну висока імовірність. Або росіяни, або самі білоруси. Або лукашенко зараз тікає з країни, біжить на захід, де обіцяє дати показання проти путіна і гоп-компанії в Гаазі - єдине, що його може врятувати.

Тим часом щодо смерті свого вірного соратника лукашенко обмежився лише скромними словами співчуття. Хто сяде у спорожніле крісло - поки невідомо. Та оглядачі впевнені, зміна міністра хоч дещо загальмує закордонні контакти, загалом не вплине на зовнішню політику Мінська. Бо вона давно втратила самостійність.

Павло Латушко, опозиційний білоруський політик:

А кто же придет на место Макея? Иллюзий быть не должно. Придут те же служаки. Блеклые, невнятные, а может яркие, но очень агрессивные, прославянские, пророссийские.

У будь-якому разі і Європа, і Україна вже знають, з ким мають справу у Мінську. Тому готують оборону, а також збирають докази злочинів білоруського режиму для майбутнього трибуналу - на якому лукашенко сидітиме поряд і з путіним. Якщо, звісно обидва диктатори до цього доживуть.