"Найближчим часом окупанти знову можуть вдарити ракетами по Україні" - ISW [ Редагувати ]
Окупанти готуються завдати нових ракетних ударів по Україні найближчим часом. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).
Однак такі дії агресора спрямовані тільки на продовження останніх темпів обстрілів, а не на їхню ескалацію.
Аналітики нагадали попередження президента Володимира Зеленського, зроблене у його відеозверненні від 27 листопада щодо нових атак.
У ISW також навели заяву речниці Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк про те, що 28 листопада у Чорному морі заступив на бойове чергування додатковий російський ракетоносій, що є ще одним доказом підготовки до відновлення хвилі масованих ракетних ударів протягом наступного тижня.
Однак через продовження деградації ракетного арсеналу рф у ході попередніх ударів цілком ймовірно, що Росія прагне підтримувати, а не ескалувати темпи обстрілів.
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