Окупанти готуються завдати нових ракетних ударів по Україні найближчим часом. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).

Однак такі дії агресора спрямовані тільки на продовження останніх темпів обстрілів, а не на їхню ескалацію.

Аналітики нагадали попередження президента Володимира Зеленського, зроблене у його відеозверненні від 27 листопада щодо нових атак.

У ISW також навели заяву речниці Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк про те, що 28 листопада у Чорному морі заступив на бойове чергування додатковий російський ракетоносій, що є ще одним доказом підготовки до відновлення хвилі масованих ракетних ударів протягом наступного тижня.