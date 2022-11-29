У Чорному морі фіксують до 12 російських військових кораблів і катерів, у тому числі один ракетоносій із 8 ракетами "Калібр" на борту. Про це йде мова у ранковому повідомленні спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

У Чорному морі продовжує знаходитися угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації - 12 кораблів. Серед них - 1 ракетоносій, це 8 "Калібрів". А також 3 великі десантні кораблі.

Також Братчук звернув увагу на високу ймовірність чергових ракетних атак російських окупантів і закликав громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Не ігноруйте повітряну тривогу. І пам'ятайте - це все російський відчай. Їх поразка неминуча.

У самій Одесі та області ніч пройшла без обстрілів, додав він.