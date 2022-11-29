Влада росії за допомогою переговорів з Україною хоче не миру, а зберегти вкрадене.

Про це повідомляє радника керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Усі заяви Росії потрібно пропускати через "сито правди". Тоді побачимо, що під "переговорами" Кремль має на увазі не діалог, а збереження вкраденого. Відповідь відома: які переговори, якщо одна сторона продовжує вбивати громадян іншої? Хочете послухати українську мову? Виведіть війська", - наголосив він.