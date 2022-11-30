Виплати та тарифи: чого чекати українцям з 1 грудня [ Редагувати ]
З 1 грудня в Україні мешканців країни очікує ряд змін. Так, вже у наступному місяці піднімуть прожитковий мінімум та пенсії. Розберімось, що ще чекає на українців у грудні..
Прожитковий мінімум
Планове збільшення розміру прожиткового мінімуму передбачено держбюджетом 2022. До цього показника підв'язані інші виплати, а саме:
- пенсії,
- допомога по безробіттю,
- допомога по інвалідності,
- аліменти та ін.
У бюджеті на цей рік передбачено планове підвищення прожиткового мінімуму. Так, він стане більше на 81 грн і становитиме 2589 грн на особу (замість 2508 грн з 1 липня).
Зазначимо, що у бюджеті на 2023 рік змін цього показника не закладено.
Виплати переселенцям
До переліку громад у районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та тих, що знаходяться в оточенні, увійшло всього 325 громад у 9 областях:
- Донецька (66),
- Харківська (56),
- Дніпропетровська (10),
- Луганська (37),
- Запорізька (62),
- Херсонська (45),
- Миколаївська (26),
- Сумська (19),
- Чернігівська (4).
Мешканці цих територій надходитиме виплата у розмірі 2000 - 3000 грн.
Пенсії
У зв'язку зі зростання прожиткового мінімуму зростуть і пенсії. Зверніть увагу, перерахунок здійснюється автоматично, а розмір підвищення визначається індивідуально.
Також піднімуть виплату пенсіонерам, що не працює особам до 70 років із повним страховим стажем (30/35 років для жінок/чоловіків). Мінімальна виплата для даної категорії пенсіонерів з 1 грудня 2022 складе 2500 грн.
Субсидії
Тим, кому субсидії було призначено раніше, відкривати нові рахунки не потрібно, виплати продовжать надавати через "Укрпошту" або на банківські рахунки.
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