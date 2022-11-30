З 1 грудня в Україні мешканців країни очікує ряд змін. Так, вже у наступному місяці піднімуть прожитковий мінімум та пенсії. Розберімось, що ще чекає на українців у грудні..

Прожитковий мінімум

Планове збільшення розміру прожиткового мінімуму передбачено держбюджетом 2022. До цього показника підв'язані інші виплати, а саме:

пенсії,

допомога по безробіттю,

допомога по інвалідності,

аліменти та ін.

У бюджеті на цей рік передбачено планове підвищення прожиткового мінімуму. Так, він стане більше на 81 грн і становитиме 2589 грн на особу (замість 2508 грн з 1 липня).

Зазначимо, що у бюджеті на 2023 рік змін цього показника не закладено.

Виплати переселенцям

До переліку громад у районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та тих, що знаходяться в оточенні, увійшло всього 325 громад у 9 областях:

Донецька (66),

Харківська (56),

Дніпропетровська (10),

Луганська (37),

Запорізька (62),

Херсонська (45),

Миколаївська (26),

Сумська (19),

Чернігівська (4).

Мешканці цих територій надходитиме виплата у розмірі 2000 - 3000 грн.

Пенсії

У зв'язку зі зростання прожиткового мінімуму зростуть і пенсії. Зверніть увагу, перерахунок здійснюється автоматично, а розмір підвищення визначається індивідуально.

Також піднімуть виплату пенсіонерам, що не працює особам до 70 років із повним страховим стажем (30/35 років для жінок/чоловіків). Мінімальна виплата для даної категорії пенсіонерів з 1 грудня 2022 складе 2500 грн.

Субсидії

Тим, кому субсидії було призначено раніше, відкривати нові рахунки не потрібно, виплати продовжать надавати через "Укрпошту" або на банківські рахунки.