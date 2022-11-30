Губернатора Брянської області рф Олександр Богомаз заявив про те, що 30 листопада спалахнула масштабна пожежа. Влада повідомляє про спалах резервуарів з нафтопродуктами. Про це він сказав у Telegram.

У Суражському районі відбувається горіння резервуарів із нафтопродуктами. На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки. Площа пожежі становить 1800 кв. м.

Водночас він уточнив, що повідомлень про постраждалих не надходило.

Тим часом російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що пожежа сталася через "влучення невстановленого боєприпасу". Снаряд нібито було скинуто з БПЛА у резервуар із дизельним паливом. В результаті зайнялися ще 2 резервуари.